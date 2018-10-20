В ДТП под Екатеринбургом погибли четыре человека

В результате столкновения двух автомобилей в Свердловской области погибли четыре человека. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

По информации полиции, виновником аварии был водитель Mitsubishi Lancer, который не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Lada Granta. Водитель иномарки и два пассажира скончались на месте аварии, также погиб водитель Lada, его пассажира доставили в больницу.

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«В настоящее время представители МВД устанавливают личности пассажиров иномарки и более подробные причины аварии...По итогам начавшейся проверки органы внутренних дел примут соответствующее решение», – рассказал глава пресс-службы управления МВД Валерий Горелых.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Свердловской области погибли пять человек.