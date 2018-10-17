Израильский блогер нашел «опасные» инженерные просчеты в Крымском мосте

Израильский блогер Eli Belenson в своем посте, опубликованном на украинском портале «Обозреватель», рассказал об этапах строительства Крымского моста и пришел к выводу, что сооружение может быть небезопасным.

Блогер рассказал, что такие инженерные конструкции, как железнодорожные мосты, необходимо упирать на твердые грунтовые основания. Он отметил, что если конструкцию опереть на недостаточно твердое основание, то со временем она может просесть, деформироваться и разрушиться. Согласно документам, которые он изучил, опоры Крымского моста опираются на полутвердые глины низкой плотности, а также на рыхлый и пористый ил.

Реклама

«Проектировщики нового моста уверяют, что достаточно забить сваи на 58 м и все будет в порядке, но пригодна ли эта полутвердая глина в качестве основания для опор?», — задается вопросом блогер.

Он резюмировал, что такой проект может быть «потенциально опасным» и подчеркнул, что замалчивать обнаруженные им сведения было бы «аморально».

Ранее СБУ завела дело из-за поставок украинского щебня для постройки Крымского моста.