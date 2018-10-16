В Барнауле в ДТП с пьяным водителем погибла женщина и две девочки

В Барнауле при столкновении двух автомобилей погибли три человека, еще двое доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, инцидент произошел в районе дома номер 32 на проспекте Ленина. По предварительным данным, водитель BMW X6, находясь в нетрезвом состоянии, пересек перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Renault Scenic.

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«В момент ДТП в автомобиле BMW находился один пассажир, в другом четыре пассажира. Из-за аварии на месте погибла пятилетняя девочка. 34-летняя женщина и ее трехлетняя дочь скончались от полученных травм уже в больнице», — сообщили представители регионального МВД.

Отмечается, что водитель и один пассажир Renault госпитализированы.

Водитель и пассажирка BMW X6 не пострадали.

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