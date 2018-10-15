В Тверской области столкнулись автобус и семь автомобилей, есть пострадавшие

Источник в экстренных службах Тверской области проинформировал о столкновении семи автомобилей и автобуса, в результате которого пострадали восемь человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что инцидент произошел на трассе М-9 («Балтия»).

«На 359-м километре столкнулись восемь автомашин (шесть легковых, автобус и грузовик)», — рассказал источник.

Реклама

Он добавил, что, по предварительной информации, в ДТП пострадали восемь человек.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области четыре человека погибли в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей вечером в воскресенье, 14 октября.