Три человека погибли при наезде троллейбуса на остановку в Орле

В результате наезда троллейбуса на остановку общественного транспорта в Орле погибли три человека и еще двое пострадали, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя региональных экстренных служб.

«На улице Полесская троллейбус въехал в остановку общественного транспорта. Предварительно, пострадали пять человек, трое из них погибли, двое госпитализированы», — сказал он.

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На сайте областного ГУ МЧС также сообщается о том, что силы и средства Орловского местного пожарно-спасательного гарнизона выехали на место ДТП после поступления информации об инциденте на Полесской улице.

В данный момент обстоятельства ДТП выясняются.