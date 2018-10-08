В Иркутске трамвай насмерть задавил первоклассника

В Иркутске трамвай насмерть сбил восьмилетнего мальчика, когда ребенок обходил его спереди. Об этом сообщается на сайте МВД по региону.

«По предварительной информации, 8-летний школьник вышел из трамвая, следовавшего по маршруту № 4, и стал обходить его спереди. В этот момент общественный транспорт начал движение и допустил смертельный наезд на ребенка», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают следственно-оперативная группа, инспекторы ГИБДД.