Подозреваемого по делу о ДТП с 13 жертвами под Тверью поместили под домашний арест

Следственное управление Следственного комитета России по Тверской области сообщило на своем сайте, что суд принял решение о помещении под домашний арест директора компании-перевозчика «ТрансАвто» по делу о ДТП с 13 погибшими.

«Судом в отношении директора ООО «ТрансАвто», подозреваемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть 13 человек, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сообщили в ведомстве.

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В ведомстве также сообщили о том, что в автотранспортных предприятиях была изъята техническая документация, а также данные о деятельности по обеспечению безопасности пассажирских перевозок.

Ранее сообщалось, что директор компании-перевозчика задержан после ДТП с 13 жертвами под Тверью.