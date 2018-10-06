После смертельного ДТП под Тверью задержали директора компании-перевозчика

Директор компании-перевозчика «ТрансАвто» задержан по делу о ДТП в Тверской области, где погибли 13 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Следственного комитета.

«Директор ООО «ТрансАвто» задержан следователями СК по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть 13 человек», — говорится в сообщении.

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С задержанным проводятся следственные действия. На предприятии изъята техническая документация и информация по обеспечению безопасности пассажирских перевозок.

Ранее сообщалось, что после смертельного ДТП в Тверской области объявлен двухдневный траур.