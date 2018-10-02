СМИ: во Франции задержали украинский грузовик с кокаином

Французские таможенники задержали грузовик, зарегистрированный на Украине, в котором обнаружилось 650 кг кокаина. Об этом сообщает местное издание La Depeche.

Грузовик, в котором находились два гражданина Нидерландов, был остановлен в окрестностях Тулузы. По легенде, они перевозили рыбу. Однако подозрительная нервозность водителя и его напарника убедила таможенников в необходимости проверить груз.

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В итоге внутри удалось обнаружить около 650 кг кокаина. Отмечается, что стоимость объема найденного наркотика на «черном рынке» может достигать €40 млн.

Ранее сообщалось, что ВМФ Мексики задержали судно с 75 мешками кокаина.