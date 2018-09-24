На западе Москвы легковой автомобиль протаранил четыре машины

Представитель московских экстренных служб проинформировал о ДТП, в котором легковой автомобиль протаранил четыре других транспортных средства. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, инцидент произошел на пересечении Молодогвардейской и Ельнинской улиц. Легковой автомобиль попал в ДТП и перевернулся, протаранив четыре машины, припаркованных рядом с местом происшествия.

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По словам источника, обстоятельства инцидента и данные о пострадавших уточняются.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Челябинска погрузчик протаранил самолет. Инцидент произошел в челябинском аэропорту 11 сентября.