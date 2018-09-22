В Тамбове при столкновении машины с асфальтоукладчиком погибли четыре человека

В Тамбове в субботу, 22 сентября, легковой автомобиль столкнулся с катком для укладки асфальта, в результате аварии погибли четыре человека. Об этом говорится на официальном сайте региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, за рулем автомобиля находился 21-летний молодой человек. Водитель и три пассажира погибли. Еще один пассажир был госпитализирован.

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В пресс-службе подчеркнули, что авария произошла на освещенном участке дороги с установленными дорожными знаками о проведении ремонтных работ.

Сообщается, что ДТП произошло в 03.48 (мск) на пересечении улиц Пролетарская и Мичуринская.

Ранее стало известно, что в Иркутской области каток для укладки асфальта переехал пенсионерку.