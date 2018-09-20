В Подмосковье на трассе «Крым» сгорел пассажирский автобус

В Московской области на 41-м километре трассы М-2 «Крым» сгорел пассажирский автобус «Очаков-Москва», 48 человек успели эвакуировать, передает РИА «Новости».

Как сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД, водитель заметил возгорание.

«На 41-м километре трассы М-2 водитель автобуса заметил возгорание в транспортном средстве, 47 пассажиров и сам водитель были эвакуированы. В настоящее время перекрыта крайняя правая полоса движения в сторону Москвы», — пояснили в пресс-службе.

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Отмечается, что пострадавших в результате произошедшего нет.

В управлении МЧС по Московской области сообщили, что автобус уже потушен.