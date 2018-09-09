Вооруженные ветераны Косово заблокировали дорогу президенту Сербии

Несколько сотен албанцев, возглавляемых ветеранами освободительной армии Косово, заблокировали все дороги к селу Бане, где проживают сербы, которых планировал посетить президент Сербии Александар Вучич в ходе своей поездки, передает РТС.

Сообщается, что на дорогах, ведущих к селу, выстроились грузовики и тракторы, на них также вывалили множество бревен. Представляющиеся ветеранами ОАК люди вооружены. Отмечается также, что силы местной полиции, а также международный контингент под эгидой НАТО заявили, что не могут гарантировать безопасность Вучича и сербской делегации.

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Правительство в Приштине также приняло решение об отказе президенту Сербии в посещении села по соображениям безопасности.

«Это говорит о том, что они болеют теми же болезнями, которыми болели мы», — прокомментировал ситуацию Вучич.

Он также выразил надежду на способность преодолеть разногласия разумными средствами, без применения оружия.

Ранее сообщалось, что Вучич объявил о предстоящем посещении Косово.