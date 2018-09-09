Появились фото с места гибели премьера Абхазии
Появились первые фотографии с места ДТП, в котором погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия. Об этом сообщает Sputnik Абхазия.
По данным агентства, автомобиль премьера столкнулся с легковой машиной, которая ехала по встречной полосе.
Как отмечается, кортеж следовал из аэропорта Сочи в Абхазию.
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В настоящее время на месте ДТП работают службы МЧС и МВД республики.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП, в котором погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия, также пострадали два человека.