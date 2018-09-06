На Урале неизвестный силовик незаконно застрелил из машины косулю и сразу погиб в ДТП

В Курганской области следователи возбудили два уголовных дела после незаконной охоты, которая закончилась смертью в ДТП одного из браконьеров. Об этом сообщает региональное управление СК России.

«19 августа этого года на территории Шумихинского государственного заказника был выявлен факт незаконной добычи одной особи косули (самки). По результатам проведенной проверки следственными органами СКР по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.258 УК (незаконная охота)», - говорится в сообщении.

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По версии следствия, 37-летний житель Челябинской области, являясь сотрудником правоохранительных органов, вместе с приятелем произвели незаконный отстрел косули. Друг силовика был за рулем Toyota Land Cruiser, сам он находился на пассажирском сиденье и из салона стрелял в животное из огнестрельного оружия.

«После полуночи 19 августа 2018 года, двигаясь по полю, водитель Toyota допустил опрокидывание автомобиля, в результате чего от полученных телесных повреждений 37-летний пассажир скончался на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время следствием проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепления доказательственной базы.

К какому ведомству принадлежал погибший в СК не уточнили.