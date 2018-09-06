За нападение на гаишников инстаграм-модель Кира Майер получила полтора года колонии

Пресненский районный суд города Москвы приговорил напавшую на полицейских инстаграм-модель Киру Майер к одному году и шести месяцам колонии-поселения. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Кира Майер признана виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК России «Применение насилия в отношении представителя власти». Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев с отбыванием в колонии-поселении», — сообщили в пресс-службе суда.

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Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, так как, находясь в СИЗО, модель признала свою вину. На заседании девушка объяснила неадекватное поведение проблемами с эмоциональным состоянием.

В мае этого года Майер остановили сотрудники ГИБДД, однако к тому моменту она уже была лишена водительского удостоверения. Тогда модель попросила решить вопрос на месте, предложив полицейским саму себя. Те, отказавшись, решили составить административный протокол. Возмущенная девушка начала кричать, бить и царапать инспекторов.