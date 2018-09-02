В Эквадоре в ДТП с автобусом погибли 11 человек

В Эквадоре в результате ДТП с участием пассажирского автобуса погибли 11 человек. Об этом сообщает El Universo.

По данным издания, при аварии также пострадали 37 человек.

Как отмечается, автобус перевернулся на трассе Куэнка — Лоха.

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В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в американском штате Нью-Мексико в результате столкновения грузовика и автобуса погибли семь человек.

Как отмечалось, при аварии также пострадали более 30 человек.