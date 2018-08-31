Число жертв ДТП в Нью-Мексико возросло

Число человек, которые погибли из-за столкновения грузовика и автобуса в американском штате Нью-Мексико, увеличилось до семи. Об этом сообщает NBC.

Согласно информации властей региона, грузовик выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с автобусом, что привело к семи погибшим, еще 37 находятся в медицинских учреждениях.

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Как отмечается, причина произошедшего в настоящее время неизвестна.

Ранее сообщалось, что от удара кабина автобуса была полностью разрушена, повсюду вокруг места аварии видны обломки.