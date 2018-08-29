В ДТП с автобусом в Турции пострадали 11 россиян

В российском генконсульстве в Анталье подтвердили информацию об 11 гражданах России, пострадавших в результате столкновения автобуса с фурой в Турции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя дипмиссии.

ДТП с участием автобуса произошло в Анталье утром 29 августа. Всего в транспортном средстве находились 25 человек.

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«Мы подтверждаем факт аварии, в которой пострадали 11 человек. Их развезли по близлежащим больницам. Наш сотрудник выехал на место. Мы на связи со страховыми компаниями и жандармерией», — сказал представитель генконсульства.

В дипмиссии также отметили, что в настоящее время уточняются причины аварии и состояние пострадавших.

Ранее сообщалось, что автобус с российскими туристами столкнулся с фурой в Анатлье.