Песков: власти располагают инструментарием для недопущения роста цен на топливо

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство располагает достаточным инструментарием для недопущения роста цен на топливо. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также отметил, что в случае необходимости глава государства Владимир Путин даст поручение избежать повышения цен.

Реклама

«Что касается позиции Кремля, то, вы знаете, президент всегда поручает правительству принимать соответствующие меры, чтобы избежать какого-то скачкообразного повышения цен, в том числе и на топливо», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что в правительстве оценили угрозу роста розничных цен на бензин.

Как стало известно, состоялось совещание у вице-премьера Дмитрия Козака по обсуждению ситуации на российском топливном рынке.