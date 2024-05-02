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Стало известно о погоде в Москве в четверг

Облачная погода до 14 градусов тепла ожидаются в Москве в четверг

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Станислав Красильников/РИА Новости

По прогнозу Гидрометцентра России, в четверг в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и температурой до +14 ℃. Днем воздух прогреется до +12-14℃, а ночью к пятнице может упасть до +1℃.

Северный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/c, а атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем температура будет колебаться от +10...+15 ℃, преимущественно без осадков.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в пятницу и субботу в Москве возможны заморозки. Перемещение воздушных масс с севера Якутии приведет к таким изменениям.

Согласно прогнозу, в четверг ночью температура будет на уровне плюс 3...5 °C, днем поднимется до плюс 12...14 °C. В пятницу ночью ожидается похолодание до 1...3 °C выше нуля, а в области — до -1°C, дневная температура составит от 8...10°C тепла.

Следующие дни будут под влиянием антициклона, что приведет к переменной облачности с прояснениями и без осадков. Ночью на субботу температура поднимется до плюс 2 °C, а днем до плюс 12...14 °C.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.

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