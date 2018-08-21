Суд арестовал протаранившего грузовик на Ставрополье водителя автобуса

Суд на Ставрополье поместил под арест водителя рейсового автобуса Тбилиси-Краснодар, который столкнулся с грузовиком на трассе «Кавказ» в Андроповском районе на Ставрополье, передает РИА «Новости».

«Суд заключил водителя автобуса под стражу, удовлетворив ходатайство следствия», — сказал собеседник агентства.

Реклама

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в попутный автомобиль. В результате столкновения погибли два человека, один из которых был россиянином, а у второго было двойное гражданство — России и Грузии. Девять человек также пострадали и были госпитализированы, двое из них — граждане Грузии.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с грузовиком и автобусом.