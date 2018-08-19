В Ставропольском крае автобус столкнулся с грузовиком
В Ставропольском крае рейсовый автобус столкнулся с грузовым автомобилем. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.
По данным ведомства, ДТП произошло между населенными пунктами Куршава и Курсавка на трассе «Кавказ».
Как отмечается, автобус следовал по маршруту Тбилиси-Краснодар.
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В настоящее время информация о пострадавших или погибших уточняется.
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае в результате столкновения маршрутки с микроавтобусом пострадали четыре человека.
Как отмечалось, авария произошла в городе Невинномысск на улице Матросова.