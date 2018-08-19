В Ставропольском крае автобус столкнулся с грузовиком

В Ставропольском крае рейсовый автобус столкнулся с грузовым автомобилем. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

По данным ведомства, ДТП произошло между населенными пунктами Куршава и Курсавка на трассе «Кавказ».

Как отмечается, автобус следовал по маршруту Тбилиси-Краснодар.

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В настоящее время информация о пострадавших или погибших уточняется.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае в результате столкновения маршрутки с микроавтобусом пострадали четыре человека.

Как отмечалось, авария произошла в городе Невинномысск на улице Матросова.