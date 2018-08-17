Два автомобиля столкнулись на западе Москвы

Представители управления ГИБДД по Москве сообщили, что в результате столкновения двух автомобилей, которое произошло в столичном районе Тропарево-Никулино пострадал один человек, передает агентство городских новостей «Москва».

«В районе д. 164 по Ленинскому проспекту произошло ДТП: водитель автомобиля допустил наезд на другое транспортное средство. В результате столкновения один человек получил незначительные травмы», — сообщили в ГИБДД.

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Представители ведомства также отметили, что на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все причины и обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что в Москве таксист напал на пешехода с ножом.