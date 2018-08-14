Под завалами моста в Италии могут быть выжившие

Глава национального корпуса пожарных Италии Эммануэле Джисси заявил, что спасатели рассчитывают найти под завалами моста в Генуе выживших. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным пожарных, всего с моста упало около 30 машин, однако то, сколько человек в настоящий момент могут оставаться под завалами, в ведомстве сказать не смогли. Также отмечается, что под мостом находились хозяйственные помещения, но спасатели полагают, что людей там не было.

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Джисси рассказал, что в поисково-спасательной операции принимают участие 244 пожарных, медслужбы также остаются на месте трагедии.

«Мы нацелены на долгую работу. Мы проводили такую же работу при затоплении «Конкордии», наводнении в Генуе. Мы работаем круглосуточно. И нельзя предсказать, сколько займет работа», — сказал Джисси.

Глава ведомства подчеркнул, что предположения о причинах трагедии основаны на небольшом количестве фактов, в то время как спасателям нужно искать не проблему, а людей.

Ранее заместитель итальянского премьер-министра сообщил, что число погибших при обрушении моста в Генуе возросло до 30.