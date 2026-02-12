Размер шрифта
Москвич напал на бывшую жену, поджег дверь и угрожал расправой

SHOT: в Москве мужчина преследует бывшую жену и угрожает ей расправой
Кадр из видео/Telegram-канал «SHOT»

Жительница Москвы обвинила бывшего мужа в преследовании, женщина заявила, что он поджег входную дверь квартиры ее родителей и угрожает ей расправой. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По словам женщины, она познакомилась с мужем в 2024 году, пара сыграла свадьбу через пять месяцев, но семейная жизнь быстро закончилась. Мужчина начал угрожать и оскорблять супругу. Развестись удалось только через суд в октябре 2025 года.

После развода он снял квартиру в том же доме и ежедневно караулил бывшую жену. Он часами сидел под дверью, заливал замок клеем, пытался взломать соцсети. Дважды в сентябре 2025 года неизвестные подожгли дверь квартиры родителей пострадавшей — она связывает это с бывшим мужем. Также женщине приходили сообщения со словами «Я оболью тебя кислотой» и «Снайпер стреляет из винтовки».

В конце декабря бывший муж напал на москвичку на парковке, спустив колесо и ударив ее в живот. Последнее нападение произошло 22 января — женщине распылили в лицо перцовый баллончик. Женщина почти не выходит из дома, опасаясь за свою жизнь, она обратилась в Следственный комитет. Бывший муж отрицает все обвинения.

Ранее россиянин приревновал бывшую жену к таксисту и напал на него с ножом.
 
