Россияне назвали самую романтичную песню

Песня Леонида Агутина и Анжелики Варум «Я буду всегда с тобой» вошла в топ самых романтичных треков на русском языке. Об этом «Газете.Ru» сообщили «КИОН Музыка» и Mamba со ссылкой на свой опрос.

Сервисы провели опрос ко Дню всех влюбленных. Композиция Агутина и Анжелики чаще остальных называлась пользователями при выборе самого романтичного трека. Так, этот трек предпочли российские миллениалы (29-39 лет), поколение X (40-50 лет) и бумеры (50+ лет). Зумеры (18-28 лет) в опросе выделили трек Жени Трофимова «Комната культуры».

Россияне также назвали звезд шоу-бизнеса, с которыми были бы не против вступить в отношения. Зумеры-парни предпочли Клаву Коку, миллениалы – Люсю Чеботину, поколение X – Полину Гагарину, а бумеры – Наталью Ветлицкую.

Девушки-зумеры были бы готовы встречаться с Егором Кридом. Рэпер Баста привлек дам поколений Y (29-39 лет) и Х (40-50 лет). Александр Маршал собрал больше всего голосов среди бумерш. Самыми важными составляющими близости респонденты назвали доверие и честность, а также взаимопонимание и поддержку.

