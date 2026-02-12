История с делом Лазаревой, добившейся отмены приговора, получила продолжение

Заочное дело телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) об уклонении от исполнения обязанностей иноагента поступило в мировой суд Москвы для повторного рассмотрения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Дата повторного заседания пока не назначена, уточнили в агентстве.

4 февраля Мосгорсуд отменил заочный приговор в отношении Лазаревой за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Дело направили мировому судье на новое рассмотрение.

7 октября Пресненский суд Москвы в совокупности с предыдущим приговором по делу об оправдании терроризма заочно приговорил телеведущую к семи годам колонии. Позже адвокат знаменитости Леонид Соловьев сообщил, что прокуратура требует отменить приговор, так как по закону районные суды не могут рассматривать дела по статье 330.1 Уголовного кодекса России (уклонение от обязанностей иноагентов). Защита Лазаревой также подала жалобу на приговор, указав, что статья не соответствует нормам международного права и конституции.

Татьяна Лазарева вместе с семьей покинула Россию в феврале 2022 года. Она многократно критиковала российские власти за проведение специальной военной операции на Украине, в июле 2022 года ее внесли в перечень иноагентов. Знаменитость поселилась в Испании. Спустя некоторое время она пожаловалась на «жуткую дискриминацию» россиян за границей. По словам Лазаревой, обладатели паспортов РФ сталкиваются с проблемами при открытии и обслуживании счетов в зарубежных банках. Лазарева рассказывала, что многие уехавшие из России «не имеют возможности здесь легализоваться».

