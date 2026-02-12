Размер шрифта
Армия

Появилось видео мощного ночного удара по Киеву

Опубликованы кадры мощного удара по ТЭЦ в Киеве

В сети появились кадры мощного ночного удара по Киеву. Видео опубликовал Telegram-канал «Київ ІНФО».

В ролике видно яркое зарево, поднимающееся на горизонте над многоэтажками. На масштабность атаки указывает то, что свечение продолжалось долгое время.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее сообщил, что в ночь на 12 февраля по столице Украины был нанесен удар баллистическим оружием. По его словам, целями стали объекты инфраструктуры.

Telegram-канал «Военный осведомитель» в свою очередь утверждает, что были атакованы ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, обеспечивающие Киев электроэнергией.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

До этого директор Центра исследований энергетики Украины Александр Харченко заявил, что 1170 многоэтажек в Киеве остались без отопления до конца зимы. Речь идет о домах, которые зависят от разрушенной обстрелом Дарницкой ТЭЦ. По словам Харченко, этим домам сейчас дают свет до 18 часов в сутки.

Армия России после окончания так называемого «энергетического перемирия» в ночь на 3 февраля нанесла массированный удар по энергетическим объектам Украины. Повреждения получили несколько ТЭЦ и подстанций по всей стране. В Киеве без отопления остались 1170 жилых домов, а в Харькове — 820.

Ранее на Западе заявили, что энергосистема Украины «висит на волоске».
 
