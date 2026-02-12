Россиянам объяснили, как мошенники оформляют кредиты по старому номеру телефона

Случаи оформления кредитов или микрозаймов на россиян по старому номеру телефона чаще всего возникают не из-за «магии номера», а из-за того, что злоумышленники получают контроль над каналом подтверждения — SIM-картой или доступом к сервисам, где этот номер указан. Один из распространенных сценариев — SIM-swap: номер переносится на другую SIM-карту, после чего мошенники получают SMS-коды для входа в банк, МФО или на «Госуслуги» и подтверждают операции от имени жертвы, сказал «Газете.Ru» доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

В соцсетях и телеграм-каналах обсуждают истории, когда на человека оформляют кредит или микрозайм, «привязанный» к номеру телефона, которым он давно не пользуется. Пострадавшие утверждают, что узнают о долге уже после факта и затем сталкиваются с трудностями, пытаясь доказать мошенничество.

«Подмена может происходить через социальную инженерию, утечки персональных данных, ошибки в базах, а в худшем случае — при участии недобросовестных сотрудников в точках обслуживания. Еще один частый вариант — восстановление доступа к аккаунтам, где старый номер сохранился как основной способ подтверждения: если он снова попал в оборот у оператора или оказался перехвачен, «привязка» начинает работать против владельца данных. Если вы узнали о чужом кредите, критично действовать быстро и фиксировать следы. В первые часы имеет смысл связаться с банком или МФО, где оформлен договор, и письменно заявить, что вы кредит не брали, потребовать остановить начисление процентов и провести внутреннюю проверку», — отметил Шедько.

По его словам, параллельно стоит подать заявление в полицию о мошенничестве и получить талон-уведомление о регистрации обращения (КУСП) — этот документ потом часто становится базовой опорой в спорах. Следующий шаг — зафиксировать ситуацию у оператора связи: уточнить, не проводился ли перевыпуск SIM, не менялись ли параметры обслуживания, и запросить сведения, которые помогут подтвердить, что номер мог быть захвачен третьими лицами, сказал экономист. Одновременно полезно проверить кредитную историю: через сервис Банка России можно получить сведения из ЦККИ о том, в каких бюро кредитных историй хранится ваша кредитная история, в том числе через «Госуслуги», добавил эксперт.

По его словам, снизить риск таких историй помогает настройка запретов и контроль точек входа. В России с 1 марта 2025 года работает механизм самозапрета на заключение договоров потребкредитования, который фиксируется в кредитной истории: оформить и снять его можно через «Госуслуги», а с 1 сентября 2025 года — также через МФЦ. Отдельно стоит проверить настройки безопасности в банках (лимиты, биометрия/пуш-подтверждения, запрет дистанционных операций там, где он доступен) и у оператора связи — запретить удаленный перевыпуск SIM, заключил экономист.

