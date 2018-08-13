Суд не стал арестовывать водителя автобуса после наезда на пешеходов в Мытищах

Мытищинский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя о помещении под арест водителя автобуса, который сбил людей на пешеходном переходе и врезался в другой автобус, рассказали представители суда, передает РИА «Новости».

«Суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Альберта Гетокова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения). Постановлением суда в ходатайстве следователя было отказано», — сообщили в пресс-службе суда.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России завел уголовное дело после инцидента в Мытищах, когда автобус наехал на пешеходов.