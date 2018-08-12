На Украине назвали причину перебоев на пункте пропуска на границе с Крымом
Государственная пограничная служба Украины сообщила, что работа пункта пропуска «Каланчак», расположенного напротив российского пункта пропуска «Армянск» на границе с Крымом, испытывает перебои в связи с работами по восстановлению базы данных таможни страны, передает «112 Украина».
Отмечается, что очередь на пункте пропуска на данный момент уменьшилась в два раза, до 25 автомобилей.
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Украинские пограничники также отметили, что пешеходы в данный момент оформляются в установленном порядке.
Ранее сообщалось, что Украина закрыла пункт пропуска на границе с Крымом на четыре часа.