Скорая помощь с пациентом попала в ДТП на западе Москвы

Представители Главного управления ГИБДД по Москвы сообщили о ДТП с участием скорой помощи на западе столицы в районе Раменки, передает агентство городских новостей «Москва».

«В районе д. 29, корп. 3 по Ломоносовскому проспекту произошло столкновение автомобиля медицинской службы, который осуществлял транспортировку больного человека, и внедорожника. В результате ДТП никто не пострадал», — сообщили представители ГИБДД.

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Отмечается, что оба автомобиля, которые попали в ДТП, находятся на месте столкновения, куда прибыл другой медицинский автомобиль для дальнейшей транспортировки пациента. В данный момент сотрудники правоохранительных органов на месте ДТП устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что Москва лидирует среди российских городов по очагам ДТП.