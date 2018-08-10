СК завел дело после наезда автобуса на пешеходов в Мытищах

СК России завел уголовное дело после инцидента в Мытищах, когда автобус наехал на пешеходов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, дело было возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России, где речь идет об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекли причинение тяжкого вреда здоровью людей.

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«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что у автобуса, который наехал на трех пешеходов в подмосковных Мытищах, могли отказать тормоза.