Суд вынес решение по делу «банды GTA»

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Мособлсуд приговорил четырех членов «банды GTA» за многочисленные убийства и покушения к пожизненному сроку, а еще одного — к 20 годам тюрьмы, передает РИА «Новости».

Как отмечается, за 17 убийств на подмосковных дорогах четырех членов преступной группировки, получившей название по компьютерной игре Grand Theft Auto (GTA), приговорили к пожизненному заключению. Еще один член «банды GTA» получил 20 лет в колонии строгого режима.

Ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко рассказала, что ведомство предъявило обвинения по уголовному делу о перестрелке и попытке побега из Мособлсуда в августе 2017 года одному из членов «банды GTA» и четырем полицейским, которые отвечали за конвоирование подсудимых.