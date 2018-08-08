На Крымском мосту ограничили движение после ДТП с автоцистерной, есть пострадавшие

В управлении МВД по Крыму проинформировали о ДТП, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, инцидент произошел примерно в 11.00 на Крымском мосту, где, по предварительной информации, легковой автомобиль Chevrolet наехал на стоящую автоцистерну, которая осуществляла дорожные работы.

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«Движение по правой полосе приостановлено. Вторая полоса свободна для общего потока транспортных средств», — заявили в ФКУ Упрдор «Тамань».

Уточняется, что в результате произошедшего пострадали два человека, которые находились в легковом автомобиле.

Ранее в управлении МЧС по Дагестану проинформировали о столкновении легкового автомобиля и поезда, в результате которого погибли три человека и пострадали два.