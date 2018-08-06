В Германии 91-летний водитель протаранил стену супермаркета

В юго-западе Германии в городе Саарбрюккен 91-летний мужчина въехал на автомобиле в супермаркет, сообщает Stuttgarter Zeitung.

На фотографиях с места происшествия видно, что машина находится в центре торгового зала.

Полиция предполагает, что пожилой мужчина потерял управление транспортным средством. Точная причина ДТП пока не ясна.

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Сообщается о пяти пострадавших, трое из них находятся в критическом состоянии. Двое получили незначительные травмы.

Сам водитель не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Японии автомобиль въехал в стену супермаркета.