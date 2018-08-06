В центре Москвы «Газель» въехала в машину полиции

В центре Москвы на садовом кольце в районе Мясницкой улицы произошло ДТП с полицейской машиной Renault Logаn и «Газелью», передает корреспондент «Газеты.Ru».

Водитель «Газели» утверждает, что не видел полицейский автомобиль.

По словам очевидцев, полицейский получил незначительные травмы.

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Ранее 6 августа в Москве на Садовом кольце также в районе Мясницкой улицы опрокинулся и загорелся грузовик.

Пожарные уже ликвидировали возгорание, однако дорожное движение оказалось нарушено. В результате происшествия никто не пострадал.

Водителям в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовали в ближайшее время объезжать место аварии. В настоящее время, как отмечается, занят левый ряд по Мясницкой улице и четыре ряда по Садовому кольцу.