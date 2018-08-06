В Приморье водитель легковушки выехал на встречную полосу и врезался в микрогрузовик

В управлении МВД по Приморскому краю проинформировали о ДТП, в котором погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, инцидент произошел в районе 262 км автодороги Хабаровск-Владивосток, где 38-летний водитель автомашины Nissan March выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микрогрузовиком Toyota ToyoAcе.

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«В результате автоаварии 26-летняя пассажирка Nissan March скончалась на месте происшествия», — говорится в заявлении.

Также уточняется, что водитель за рулем Nissan March и 59-летняя пассажирка Toyota ToyoAcе были доставлены в медицинские учреждения. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в управлении ГИБДД по Москве проинформировали о ДТП, произошедшем на северо-востоке города.