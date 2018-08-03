В Пермском крае рейсовый автобус съехал в кювет и врезался в дерево
В результате съезда в кювет рейсового автобуса в Пермском крае пострадали семь человек. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.
По предварительным данным, в пятницу, 3 августа, на 30-м километре дороги Красновишерск-Вая рейсовый автобус ПАЗ съехал в кювет и столкнулся с деревом.
«Предварительно в результате ДТП травмы получили 7 пассажиров, в том числе двое детей. Все пострадавшие доставлены в больницу», — говорится на сайте ведомства.
Также отмечается, что в общей сложности в автобусе находилось 27 человек.
В данный момент сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства инцидента.
РИА «Новости» уточняет, со ссылкой на источника, что в аварии пострадал житель Германии.
«В числе пострадавших в ДТП был житель Германии. Сам он из здешних краев, но последние годы живет в Европе», — сказал источник.
Источник отметил, что он получил «несерьезные травмы» и отказался от госпитализации.
Ранее сообщалось, что в Прикамье микроавтобус сбил троих детей.