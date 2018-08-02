В автобусе на севере Москвы зарезали мужчину

В управлении СК по Москве сообщили о задержании на севере столицы 56-летнего пассажира автобуса, который во время ссоры ранил своего противника. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, инцидент произошел днем 1 августа. Конфликт произошел из-за личных неприязненных отношений.

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«В ходе внезапно возникшей ссоры обвиняемый нанес ножом незнакомому мужчине колото-резаное ранение», — говорится в заявлении.

Также уточняется, что пострадавший скончался от полученных ранений в больнице. Обвиняемый признал свою вину.

Ранее в США в штате Иллинойс три человека погибли в результате стрельбы в чартерном автобусе.