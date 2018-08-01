На Тверской улице в Москве столкнулись семь автомобилей

На Тверской улице в Москве произошла авария с участием семи автомобилей. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Авария произошла в районе дома 17. Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал.

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В пресс-службе ГИБДД ГУ МВД подтвердили, что в районе Пушкинской площади произошло столкновение автомобилей.

«В 7.40 было столкновение нескольких транспортных средств. Пострадавших нет», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Лефортово грузовик столкнулся с трамваем, после чего опрокинулся. Отмечалось, что в результате происшествия никто не пострадал.