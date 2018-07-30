После аварии с BMW в Новой Москве погиб пешеход

В Новой Москве скончался один из пешеходов, который был сбит вылетевшим на тротуар BMW, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В результате ДТП пострадали четыре человека, один из них погиб», — сказал источник.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт аварии, не уточняя деталей.

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30 июля водитель BMW сбил трех пешеходов на тротуаре в Новой Москве после столкновения с Lexus.

BMW вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Пострадавшие были госпитализированы с тяжелыми травмами. Ранее источник сообщал, что они находятся в тяжелом состоянии.

На месте работают сотрудники ГИБДД.

Ранее 30 июля источник в правоохранительных органах рассказал о ДТП на МКАД, в результате которого столкнулись два автомобиля и мотоцикл, несколько человек получили травмы.