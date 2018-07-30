В Таджикистане ликвидировали всех напавших на иностранных туристов

В Таджикистане обезвредили всех преступников, которые наехали в автомобиле на группу туристов из западных стран, а затем напали на них с ножами и огнестрельным оружием. Об этом сообщает официальный сайт МВД Таджикистана.

В ведомстве рассказали, что в ходе задержания удалось ликвидировать трех участников атаки на туристов.

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«Трое разыскиваемых преступников были выявлены и обезврежены на территории села Осмондара Дангаринского района», — говорится в сообщении ведомства.

По информации «Таджик ТА», четверо туристов, совершавших велопробег по стране, в результате атаки были убиты. Двое погибших были гражданами США, еще двое приехали из Нидерландов и Швейцарии.

В дипведомстве США в Душанбе отметили, что нападавшие на иностранцев «ни в коей мере не представляют добрый и гостеприимный народ Таджикистана».

Ранее сообщалось, что в Таджикистане в ДТП погибли четыре иностранных туриста.