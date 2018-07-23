Глава Крыма поручил за неделю разобраться с пробками

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил местным властям совместно с ГИБДД и местной администрацией в течение недели принять меры по ликвидации автомобильного затора, который в летний сезон регулярно образовывается на трассе Керчь — Симферополь в районе Феодосии, сообщает РИА «Новости»

По его словам, местные власти поднимали квадрокоптер, определяли, какие сделать зоны, какие запрещающие знаки поставить, как ограничить повороты.

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Аксенов отметил, что есть ряд точек, в которых происходит скопление автотранспорта, включая железнодорожный переезд.

«В течение одной недели должны быть предприняты шаги, которые позволят разгрузить там ситуацию», — отметил глава Крыма.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что автопутешественники начали жаловаться на серьезные пробки в Крыму. Больше всего проблем на отрезке от поселка Приморский до Феодосии – стоять там на жаре в заторе приходится около 20 км.