На Украине задержали владельца маршрутки после ДТП с двумя погибшими россиянками
Правоохранительные органы задержали владельца маршрутного такси после аварии в Житомирской области, в которой погибли одиннадцать человек, включая двух гражданок России. Об этом сообщается на сайте полиции.
«Задержан владелец транспортного средства, 41-летний житель Ровненской области», — говорится на сайте национальной полиции.
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В ведомстве отметили, что сотрудники сотрудники правоохранительных органов установили нарушение ряда требований к техническому состоянию автобуса, в котором перевозились люди.
Ранее сообщалось, что в результате аварии с микроавтобусом в Житомирской области Украины погибли двое граждан России.