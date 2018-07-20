В МВД Дагестана подтвердили сообщения о нападении на наряд ДПС

В МВД Дагестана подтвердили, что неизвестные обстреляли автомобиль ДПС, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в результате нападения погибли двое полицейских.

«Неустановленные лица на автомашине «Лада» из автоматического оружия обстреляли двигавшуюся служебную машину, в которой находились трое сотрудников ДПС ГИБДД МВД, и скрылись, в результате обстрела двое сотрудников от полученных ранений скончались на месте», — сказали в пресс-службе.

Реклама

Отмечается, что нападавших было двое, для их поимки введен план «Сирена». Весь личный состав МВД Дагестана был поднят по тревоге.

Ранее сообщалось, что неподалеку от города Кизилюрт в Дагестане неизвестные напали на наряд ДПС.