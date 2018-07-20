На Ставрополье при столкновении трех автомобилей пострадали 12 человек

В управлении МЧС по Ставропольскому краю сообщили о ДТП, в результате которого пострадали 12 человек, передает РИА «Новости».

Как отмечается, инцидент произошел на 348-м километре федеральной автодороги «Кавказ», где на въезде в Минеральные Воды столкнулись два легковых автомобиля Ford и «Лада» и микроавтобус Mercedes.

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Как уточняются, среди пострадавших в результате ДТП трое детей.

Ранее сообщалось, что на Украине в Николаевской области произошло ДТП, в результате которого пять человек погибли, еще 12 пострадали. Инцидент произошел около поселка Кривое Озеро примерно в 5.00. На трассе «Киев --Одесса» рейсовый микроавтобус Volkswagen с белорусской регистрацией врезался в остановившейся на правой части дороги из-за неисправности грузовик.