Под Тулой сбежал верблюд и спровоцировал ДТП

Управление Министерства внутренних дел России по Тульской области сообщило о ДТП, которое спровоцировал верблюд, сбежавший из передвижного цирка.

«Около 6.00 мск 18 июля в дежурную часть отдела МВД России по г. Новомосковску поступило сообщение, что на автодороге неподалеку от деревни Красное Гремячево находится верблюд. По предварительным данным, его присутствие на трассе спровоцировало ДТП с участием двух легковых транспортных средств, получивших незначительные механические повреждения», — говорится в тексте официального сообщения.

В ходе проверки было установлено, что верблюд принадлежит передвижному цирку на окраине «Новомосковска». После того, как сотрудники правоохранительных органов организовали его поиски и отлов, животное было возвращено в передвижной цирк.