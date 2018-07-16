Дороги в Волгограде расчищает около 100 единиц спецтехники

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Работы по восстановлению транспортного сообщения после сильного ливня в Волгограде, произошедшего 15 июля, продолжаются утром 16 июля, сообщает РИА «Новости».

К расчистке дорог и откачке воды привлечены около 100 единиц спецтехники.

Когда восстановительные работы будут завершены, в администрации города не уточнили.

Ранее сообщалось, что в Волгограде введен режим ЧС из-за ливней. Потоки воды вынесло грунт со склонов и откосов, в результате на дорогах образовались грунтовые наносы, в том числе возле стадиона «Волгоград Арена». Количество осадков, выпавших в городе за несколько часов 15 июля, превысило норму за полтора месяца.